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Какие улицы благоустроят в этом году
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Какие улицы Москвы благоустроят в этом году 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: Вести.Ru
За предыдущие четыре года в городе было отремонтировано и благоустроено примерно 320 площадей и улиц.
В нынешнем году в Москве приведут в порядок ряд улиц и переулков. Как сказал заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков, это будет делаться в рамках завершающейся масштабной программы городского благоустройства.
Вот, какие улицы будут благоустраивать: улица 1905 года, переулок от Ленинского проспекта, чтобы было удобно пройти в Парк Горького, улицы и переулки, примыкающие к Спасоглинищевскому переулку, а также несколько переулков и улиц в Кадашах.
Необходимо напомнить, что за предыдущие четыре года в городе было отремонтировано и благоустроено примерно 320 площадей и улиц. В настоящее время сталось завершить работы по ряду объектов.
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