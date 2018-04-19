Какие улицы благоустроят в этом году

Какие улицы Москвы благоустроят в этом году

За предыдущие четыре года в городе было отремонтировано и благоустроено примерно 320 площадей и улиц.

В нынешнем году в Москве приведут в порядок ряд улиц и переулков. Как сказал заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков , это будет делаться в рамках завершающейся масштабной программы городского благоустройства.

Вот, какие улицы будут благоустраивать: улица 1905 года, переулок от Ленинского проспекта, чтобы было удобно пройти в Парк Горького, улицы и переулки, примыкающие к Спасоглинищевскому переулку, а также несколько переулков и улиц в Кадашах.

Необходимо напомнить, что за предыдущие четыре года в городе было отремонтировано и благоустроено примерно 320 площадей и улиц. В настоящее время сталось завершить работы по ряду объектов.