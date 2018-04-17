Москвичи смогут пожаловаться на опасные деревья

Москвичи смогут сообщать о представляющих угрозу деревьях во дворах через «Наш город»

Москвичи смогут сообщать о деревьях, представляющих угрозу для безопасности во дворах, парках и вблизи дорог, через портал "Наш город". Об этом во вторник сообщается на сайте столичной мэрии

Новая возможность стала доступна после открытия соответствующей темы на портале "Наш город", где москвичи могут оставлять сообщения о городских проблемах.

"В теме "Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями" впервые стала доступна для комментирования проблема "Аварийные деревья". Здесь предлагается размещать фото деревьев, представляющих угрозу для безопасности во дворах, парках и поблизости от дорог", — говорится в сообщении.

Кроме того, в разделе "Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями" вновь появились весенне-летние категории "Дворовые территории", "Дороги" и "Парки". С их помощью москвичи могут контролировать качество ухода за газонами, деревьями и кустарниками. В специальных категориях также можно оставить сообщения о неработающих электронных табло на остановках общественного транспорта и сообщить о проблемах в работе летних кафе.

Отмечается, что на каждое сообщение, поступающее от москвичей, специалисты должны ответить в течение восьми рабочих дней. Затем у пользователя будет больше двух недель, чтобы подтвердить или опровергнуть решение проблемы. -