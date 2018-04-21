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Непогода не повлияла на работу Московского метрополитена
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Непогода не повлияла на работу Московского метрополитена 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Работа Московского метрополитена осуществляется в штатном режиме, несмотря на обрушившиеся на столицу ливень и грозы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной подземки.
«Сложные погодные условия, которые обрушились на столицу в субботу, не повлияли на работу Московского метрополитена», — рассказал собеседник агентства, отметив, что движение поездов и работа станций и переходов подземки осуществляется в штатном режиме.
Ранее в столичном управления МЧС предупредили об опасных природных явлениях в Москве во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля — ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с и гроза, вечером 21 апреля — резкое понижение температуры воздуха, в ночное время возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за непогоды службы спасения приведены в полную готовность. Из-за неблагоприятных погодных условий ВДНХ и Парк Горького закрыли для посетителей. В результате урагана пострадали 12 человек, погибла девочка. что вторая волна урагана прошла в основном по ТиНАО. Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме.
Агентство «Москва»: последние новости
Парк Горького закрыли для посетителей из-за непогоды Движение ограничат на участках трех улиц на востоке Москвы в апреле-июне из-за реконструкции Движение поездов на МЦК осуществляется в штатном режиме
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