Непогода не повлияла на работу Московского метрополитена

Работа Московского метрополитена осуществляется в штатном режиме, несмотря на обрушившиеся на столицу ливень и грозы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной подземки.

«Сложные погодные условия, которые обрушились на столицу в субботу, не повлияли на работу Московского метрополитена», — рассказал собеседник агентства, отметив, что движение поездов и работа станций и переходов подземки осуществляется в штатном режиме.