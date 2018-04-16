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В Останкине открылся центр «Космонавтика и авиация»
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В Останкине открылся центр «Космонавтика и авиация» 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Крупнейший в современной России космический музейный комплекс — центр «Космонавтика и авиация» — открылся для широкой публики в минувшую пятницу на ВДНХ; он расположился в отреставрированном павильоне № 34 «Космос».
Центр объединил три зоны: музейно-выставочное пространство, где представлены натурные экспонаты космических кораблей, современные мультимедийные экраны и инсталляции; образовательно-научное пространство и зона виртуальной реальности «КБ-3. Космодром будущего».
Кстати, один из центральных объектов экспозиции — макет орбитального комплекса «Мир». Он использовался для работы долговременных экспедиций, проведения различных научных экспериментов в условиях космического полета.
Как пояснили в пресс-службе ВДНХ, билеты на посещение нового центра в определенное время можно приобрести онлайн на сайтах vdnh.ru и cosmos.vdnh.ru. В связи с наплывом посетителей свободная продажа входных билетов в кассе начнётся позже. (иб)
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