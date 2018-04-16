Ельцина увековечат в Москве 

Бюст первому президенту России Борису Ельцину откроют в Москве 23 апреля. Об этом сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов, передает «Интерфакс».
«23 апреля, в день памяти Бориса Николаевича Ельцина, на «Аллее Правителей» во дворе штаб-квартиры РВИО в Петроверигском переулке мы откроем бюст первому президенту России работы Зураба Церетели», — рассказал он.
Кононов сообщил, что на открытие памятника приглашена вдова Ельцина Наина Иосифовна. По его словам, «Аллея правителей» носит скорее образовательный характер. Он также отметил, что устанавливать бюст действующему президенту Владимиру Путину не планируется.
Бюст Бориса Ельцина изначально планировали открыть 1 февраля, в день рождения первого президента России, но по просьбе родственников дату изменили.
«Аллея правителей» появилась в 2017 году рядом с Музеем военной формы одежды Российского военно-исторического общества в Петроверигинском переулке. На данный момент на ней установлено 40 бюстов правителей России.
Борис Ельцин — первый президент России. 12 июня 1991 года избран на первых всенародных выборах президентом РСФСР. 8 декабря 1991 года подписал в Беловежской пуще договор о распаде СССР и после этого фактически стал лидером независимой России. На выборах 1996 года был избран на второй президентский срок. Ушел в отставку 31 декабря 1999 года, передав свои полномочия председателю правительства Владимиру Путину.