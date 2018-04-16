Ельцина увековечат в Москве

Бюст первому президенту России Борису Ельцину откроют в Москве 23 апреля. Об этом сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов, передает «Интерфакс».

«23 апреля, в день памяти Бориса Николаевича Ельцина, на «Аллее Правителей» во дворе штаб-квартиры РВИО в Петроверигском переулке мы откроем бюст первому президенту России работы Зураба Церетели», — рассказал он.

Кононов сообщил, что на открытие памятника приглашена вдова Ельцина Наина Иосифовна . По его словам, «Аллея правителей» носит скорее образовательный характер. Он также отметил, что устанавливать бюст действующему президенту Владимиру Путину не планируется.

Бюст Бориса Ельцина изначально планировали открыть 1 февраля, в день рождения первого президента России, но по просьбе родственников дату изменили.

«Аллея правителей» появилась в 2017 году рядом с Музеем военной формы одежды Российского военно-исторического общества в Петроверигинском переулке. На данный момент на ней установлено 40 бюстов правителей России

Борис Ельцин — первый президент России. 12 июня 1991 года избран на первых всенародных выборах президентом РСФСР. 8 декабря 1991 года подписал в Беловежской пуще договор о распаде СССР и после этого фактически стал лидером независимой России. На выборах 1996 года был избран на второй президентский срок. Ушел в отставку 31 декабря 1999 года, передав свои полномочия председателю правительства Владимиру Путину.