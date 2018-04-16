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Москвичи пособирают мусор на бегу
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Москвичи пособирают мусор на бегу 

Мослента 41 минуту назад
Фото: Reuters
Соревнования «Чистый забег», во время которого участники будут бежать и одновременно собирать мусор, пройдут в Москве 29 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе государственного природного бюджетного учреждения «Мосприрода», передает агентство «Москва».
Как объяснили в учреждении, такой вид соревнований называется «плоггинг». Это легкоатлетический забег, в ходе которого участники собирают мусор и бытовые отходы на трассе и прилегающей к ней территории.
Мероприятие пройдет в парке имени Шкулева. Поучаствовать в забеге на 5 километров могут все желающие старше 16 лет, а на дистанции в 500 метров — дети от четырех до семи лет. Забеги начнутся в 10:00 и 10:15 соответственно.
На время мероприятия во Дворце творчества детей и молодежи имени А. Гайдара организуют стартово-финишный городок с зоной регистрации, переодевания и разминки. Участие в забеге бесплатное, количество соревнующихся ограничено до 130. Зарегистрироваться на него можно на сайте reg.place.
Общегородская уборка проходит с 1 по 30 апреля.
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