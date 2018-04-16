Мотоциклисты могут пользоваться уличными парковками в Москве бесплатно

Москве в связи с началом мотосезона мотоциклистам напомнили о том, что уличная парковка для них бесплатная, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«В связи с наступлением теплого времени года и открытием мотосезона напоминаем мотоциклистам, что уличная городская парковка для них остается бесплатной. Просим соблюдать правила дорожного движения и парковки, чтобы не создавать заторов и аварийных ситуаций», — говорится в сообщении.

Согласно пункту 12.2 правил дорожного движения, двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда. Таким образом, владельцы мотоциклов помогут сэкономить парковочное пространство.

Полный список платных городских парковок можно посмотреть на карте парковок на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы».