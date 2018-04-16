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Мотоциклисты могут пользоваться уличными парковками в Москве бесплатно
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Мотоциклисты могут пользоваться уличными парковками в Москве бесплатно 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
В Москве в связи с началом мотосезона мотоциклистам напомнили о том, что уличная парковка для них бесплатная, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
«В связи с наступлением теплого времени года и открытием мотосезона напоминаем мотоциклистам, что уличная городская парковка для них остается бесплатной. Просим соблюдать правила дорожного движения и парковки, чтобы не создавать заторов и аварийных ситуаций», — говорится в сообщении.
Согласно пункту 12.2 правил дорожного движения, двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда. Таким образом, владельцы мотоциклов помогут сэкономить парковочное пространство.
Полный список платных городских парковок можно посмотреть на карте парковок на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы».
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