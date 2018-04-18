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В столице реконструируют три развязки на МКАД
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В Москве реконструируют три развязки на МКАД 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
В ближайшие несколько лет в Москве планируют реконструировать три транспортные развязки на МКАД, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина.
По его словам, уже отремонтировано 14 крупных развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями. При этом намечено создание дублёров на отдельных участках и новых съездов.
«Кроме того, в ряде районов, прилегающих к кольцевой дороге, предполагается обновить и расширить дорожную сеть. Например, в районе посёлка Северный», — отметил Хуснуллин.
Он отметил, что вскоре обновятся развязки на пересечении МКАД с улицами Липецкая, Генерала Дорохова и Верхние поля.
Ранее Nation News сообщало, что эстакаду для Северной рокады и Северо-западной хорды в Москве начнут строить в 2018 году.
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