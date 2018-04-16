Храм достроят на средства байкеров

На стройке храма в честь Живоначальной Троицы в Чертаново приятные перемены. Новым инвестором объекта стал один из байкерских клубов Москвы

После восстановления финансирования работа на стройке вновь закипела. До сентября специалисты закончат работы по наружным и внутренним сетям, инженерии и индивидуальным тепловым пунктам на всех объектах комплекса. Контур здания храма планируется закрыть к концу 2018 года. Пока к завершению близятся кровельные работы на приходском доме. Контур практически закрыт уже сейчас. По словам депутата Госдумы, советника Патриарха Московского и всея Руси Владимира Ресина , в приходе уже сейчас ведут большую просветительскую работу.

— Непростая площадка без ровного и стабильного финансирования, — отметил он во время объезда храма. — Тем не менее, делается даже больше, чем можно было ожидать в таких условиях. Перед строителями стоит задача завершить строительно-монтажные работы в этом году.