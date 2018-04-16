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Храм достроят на средства байкеров
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Храм достроят на средства байкеров 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
На стройке храма в честь Живоначальной Троицы в Чертаново приятные перемены. Новым инвестором объекта стал один из байкерских клубов Москвы.
После восстановления финансирования работа на стройке вновь закипела. До сентября специалисты закончат работы по наружным и внутренним сетям, инженерии и индивидуальным тепловым пунктам на всех объектах комплекса. Контур здания храма планируется закрыть к концу 2018 года. Пока к завершению близятся кровельные работы на приходском доме. Контур практически закрыт уже сейчас. По словам депутата Госдумы, советника Патриарха Московского и всея Руси Владимира Ресина, в приходе уже сейчас ведут большую просветительскую работу.
— Непростая площадка без ровного и стабильного финансирования, — отметил он во время объезда храма. — Тем не менее, делается даже больше, чем можно было ожидать в таких условиях. Перед строителями стоит задача завершить строительно-монтажные работы в этом году.
Закончит возведение храма новый застройщик. Здание предстанет перед прихожанами в желто-белых тонах и с широким шлемовидным куполом. Колокольню увенчает открытая ротонда и шпиль. Храм в честь Живоначальной Троицы выполнят в стиле старых московских усадеб, что само по себе редкость. Чаще всего их строят в стиле древнерусского зодчества. В дизайне храма можно проследить черты работ знаменитого мастера екатерининской эпохи Матвея Казакова. Весь комплекс полностью сдадут в эксплуатацию в 2019 году.
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