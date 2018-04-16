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В Москве нашли комнату за 14 миллионов рублей
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В Москве нашли комнату за 14 миллионов рублей 

dom.lenta.ru 20 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Самая дорогая комната в коммунальной квартире, выставленная на продажу в Москве, стоит 14 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ», поступившие в «Дом» в понедельник, 16 апреля.
Общая площадь комнаты — 12 квадратных метров. Она расположена в коммунальной квартире на четвертом этаже жилого дома на Арбате. «Лот, как и многие другие комнаты в центре Москвы, экспонируется по сильно завышенной стоимости», — отмечают аналитики.
Самая дешевая столичная комната стоит полтора миллиона рублей, это девятиметровый лот в девятиэтажном панельном доме в городе Московском (Новая Москва).
По данным «ИНКОМ», комнаты в столице остаются востребованными несколькими категориями покупателей: приезжими из регионов, из бывших советских республик, а также людьми с резко ухудшившимся материальным положением.
Ранее в Санкт-Петербурге на продажу выставили комнату в квартире, которая располагается в центре города — неподалеку от станции метро «Чернышевская». Площадь объекта — три квадратных метра, за нее просят почти два миллиона рублей. Кроме варианта с продажей, собственник также рассматривает возможность аренды. В сутки такое жилье будет стоить 500 рублей, а месячная аренда обойдется в восемь тысяч.
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