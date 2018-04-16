В Москве нашли комнату за 14 миллионов рублей

Самая дорогая комната в коммунальной квартире, выставленная на продажу в Москве , стоит 14 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ» , поступившие в «Дом» в понедельник, 16 апреля.

Общая площадь комнаты — 12 квадратных метров. Она расположена в коммунальной квартире на четвертом этаже жилого дома на Арбате. «Лот, как и многие другие комнаты в центре Москвы, экспонируется по сильно завышенной стоимости», — отмечают аналитики.

Самая дешевая столичная комната стоит полтора миллиона рублей, это девятиметровый лот в девятиэтажном панельном доме в городе Московском (Новая Москва).

По данным «ИНКОМ», комнаты в столице остаются востребованными несколькими категориями покупателей: приезжими из регионов, из бывших советских республик, а также людьми с резко ухудшившимся материальным положением.