Более 120 дополнительных поездов из Москвы назначили перед майскими праздниками

Свыше 120 дополнительных поездов дальнего следования из Москвы назначили с 27 апреля по 11 апреля 2018 года, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Изменения связаны с майскими праздниками, когда число пассажиров традиционно увеличивается. Всего в расписание добавили 124 состава, среди которых 70 на 1 Мая и 16 — на 9 Мая.

Пик перевозок прогнозируют 28, 29 апреля и 3 мая. В этот период со столичных вокзалов отправится максимальное количество поездов, из них существенная часть — дополнительные. Больше всего поездов выедет с Казанского вокзала: с 27 по 29 апреля 163 состава, из которых 37 дополнительных, а 3 и 9 мая — по 50 поездов в день. С Курского, Ярославского и Павелецкого вокзалов максимальное число поездов отправится 27 и 28 апреля — 20 и 31 поезд соответственно.