Температура в Москве 17 апреля не смогла побить рекорд почти 100‑летней давности

Марина Макарова. Минувший вторник, 17 апреля, в Москве не смог побить рекорд 1921 года, когда в столице температура воздуха поднялась до плюс 21,9 градуса, сообщила РИАМО в среду ведущий метеоролог Гидрометцентра России

Ранее на сайте «Метеоновости» сообщалось, что 17 апреля температура воздуха в Москве могла побить рекорд в плюс 21,9 градуса, который был установлен в 1921 году.

«20,2 градуса было вчера в Москве по данным станции ВВЦ. День был теплый, температуру действительно можно назвать околорекордной», — сказала Макарова.

Она добавила, что в среду в столице будет ветрено, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 15 градусов.