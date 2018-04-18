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Температура в Москве 17 апреля не смогла побить рекорд почти 100‑летней давности
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Температура в Москве 17 апреля не смогла побить рекорд почти 100‑летней давности 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Минувший вторник, 17 апреля, в Москве не смог побить рекорд 1921 года, когда в столице температура воздуха поднялась до плюс 21,9 градуса, сообщила РИАМО в среду ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
Ранее на сайте «Метеоновости» сообщалось, что 17 апреля температура воздуха в Москве могла побить рекорд в плюс 21,9 градуса, который был установлен в 1921 году.
«20,2 градуса было вчера в Москве по данным станции ВВЦ. День был теплый, температуру действительно можно назвать околорекордной», — сказала Макарова.
Она добавила, что в среду в столице будет ветрено, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 15 градусов.
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