К строительству БКЛ привлекут дополнительные силы

К строительству Большой кольцевой линии в Москве привлекут дополнительные силы, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на сайт градостроительного комплекса.
Как заявил заммэра Марат Хуснуллин, в работах задействуют ещё 12 тоннелепроходческих комплексов.
«Проходку ведут семь тоннелепроходческих комплексов, а в перспективе мы планируем задействовать ещё 12 щитов», — пояснил он.
По его словам, такая мера позволит своевременно запустить отдельные участки БКЛ.
До конца года откроется участок от «Петровского парка» до «Нижней Масловки».
Ранее НСН сообщала, что юго-западный участок Большой кольцевой линии метро планируется запустить в 2020 году.