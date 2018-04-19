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В московских парках появятся «Аллеи долголетия»
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В московских парках появятся «Аллеи долголетия» 

Москва24 47 минут назад
Фото: Москва24
В столичных парках — Екатерининском и «Сокольниках» появятся «Аллеи долголетия». Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
В Екатерининском парке высадят плодовые деревья: яблони, груши и вишни, а в «Сокольниках» появятся липы. Деревья начнут высаживать 21 апреля. В Екатерининском парке акция стартует в 11:00, а в «Сокольниках» — в 12:30.
В высадке деревьев примут участие многодетные семьи и ветераны. К акции также присоединятся руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян, первый заместитель руководителя департамента Ольга Грачева, депутаты Мосгордумы Вера Шастина и Ирина Назарова, а также скульптор и художник Александр Рукавишников.
Создать «Аллеи долголетия» в парках предложили сами москвичи в рамках проекта «Московское долголетие». К занятиям по проекту приступили уже почти 50 тысяч москвичей. Для пожилых людей доступны занятия спортом и танцами, творческие студии и лектории, языковые курсы и компьютерные классы. Их можно посещать в любом районе столицы.
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