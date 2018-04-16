В 15 московских парках запустят фейерверки

Праздничные фейерверки в День Победы запустят в 15 московских парках

Праздничный салют в честь Дня Победы запустят в 15 столичных городских парках, сообщается на портале мэра и правительства Москвы

Отмечается, что само пиротехническое шоу, которое начнется в 22:00 мск, продлится около пяти минут. В течение этого времени орудия дадут более 80 тыс. залпов.

Небо столицы будет украшено золотыми пионами, разноцветными хризантемами, а также красными, зелеными, синими и желтыми шарами.

Каждый из парков подготовил собственный сценарий фейерверков. Одни из самых красочных представлений пройдут в Бабушкинском парке, где выпустят до 9 тыс. залпов, и в "Сокольниках".