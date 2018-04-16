Ещё
В 15 московских парках запустят фейерверки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Праздничные фейерверки в День Победы запустят в 15 московских парках 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Праздничный салют в честь Дня Победы запустят в 15 столичных городских парках, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что само пиротехническое шоу, которое начнется в 22:00 мск, продлится около пяти минут. В течение этого времени орудия дадут более 80 тыс. залпов.
Небо столицы будет украшено золотыми пионами, разноцветными хризантемами, а также красными, зелеными, синими и желтыми шарами.
Каждый из парков подготовил собственный сценарий фейерверков. Одни из самых красочных представлений пройдут в Бабушкинском парке, где выпустят до 9 тыс. залпов, и в "Сокольниках".
Посмотреть на салют также можно будет в парке Горького, саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", парке "Красная Пресня", в Таганском, Лианозовском, Измайловском, Перовском, Воронцовском парках. Кроме того, фейерверки можно будет увидеть в парках 50-летия Октября, "Кузьминки", "Садовники" и в Сиреневом саду.
ТАСС: последние новости
Сурки вышли из спячки в Московском зоопарке "Танцующий" фонтан заработает в "Лужниках" в дни проведения чемпионата мира по футболу Путин поддержал идею Собянина о создании единого научно-производственного кластера Москвы
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты711
На Россию надвигаются опасные заморозки9
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа156
Глава Франции выдвинул обвинение России804
За Асада: понедельник начинается с санкций173
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
00:56
Ведущая Первого канала стала многодетной матерью
Шоу-бизнес
03:49
Собчак ответила на слухи о разрыве с Виторганом
Шоу-бизнес
00:31
Гуф показал интимное фото с Кети Топурией
Шоу-бизнес
02:48
Китай бросил вызов США
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение