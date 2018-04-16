В 15 московских парках запустят фейерверки

Праздничный салют в честь Дня Победы запустят в 15 столичных городских парках, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что само пиротехническое шоу, которое начнется в 22:00 мск, продлится около пяти минут. В течение этого времени орудия дадут более 80 тыс. залпов.
Небо столицы будет украшено золотыми пионами, разноцветными хризантемами, а также красными, зелеными, синими и желтыми шарами.
Каждый из парков подготовил собственный сценарий фейерверков. Одни из самых красочных представлений пройдут в Бабушкинском парке, где выпустят до 9 тыс. залпов, и в "Сокольниках".
Посмотреть на салют также можно будет в парке Горького, саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", парке "Красная Пресня", в Таганском, Лианозовском, Измайловском, Перовском, Воронцовском парках. Кроме того, фейерверки можно будет увидеть в парках 50-летия Октября, "Кузьминки", "Садовники" и в Сиреневом саду.