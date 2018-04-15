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Собянин раскритиковал идею жилищного строительства вдали от МКАД
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Собянин раскритиковал идею жилищного строительства вдали от МКАД 

Газета.Ru 1 час назад
Москва не должна расползаться, потому что удлиняются коммуникации и эффективность такого города снижается. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает телеканал «360».
"Я принципиально считаю, нам нельзя уходить с массовым строительством далеко от МКАД. Город расползается, коммуникации удлиняются, эффективность от такого города снижается", — сказал мэр Москвы.
Также мэр считает, что массовая застройка вдалеке от старых границ МКАД может привести к транспортным и экологическим проблемам. Если будет строиться такое жилье, то оно будет в разы дешевле московского. А это приведет к массовому притоку населения из других регионов.
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