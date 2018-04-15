Собянин раскритиковал идею жилищного строительства вдали от МКАД

Москва не должна расползаться, потому что удлиняются коммуникации и эффективность такого города снижается. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает телеканал «360».

"Я принципиально считаю, нам нельзя уходить с массовым строительством далеко от МКАД. Город расползается, коммуникации удлиняются, эффективность от такого города снижается", — сказал мэр Москвы.

Также мэр считает, что массовая застройка вдалеке от старых границ МКАД может привести к транспортным и экологическим проблемам. Если будет строиться такое жилье, то оно будет в разы дешевле московского. А это приведет к массовому притоку населения из других регионов.