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Солнечная погода и до 15 градусов тепла ожидается в Московском регионе
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Солнечная погода и до 15 градусов тепла ожидается в Московском регионе 

Газета.Ru 26 минут назад
В пятницу в Подмосковье и Москве будет солнечно и без осадков, температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов, сообщает РИАМО.
"В Московском регионе под влиянием антициклона очередной погожий денек. Осадков не ожидается, а воздух прогреется в столице до 11-13, по области до 10-15 градусов тепла", — говорится в сообщении «Метеоновостей».
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного упадет и в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба, но это по-прежнему выше нормы. Относительная влажность около 40%.
Синоптики отмечают, что такая погода характерна для этих апрельских дней, а потому не должна вызывать заметных метеопатических реакций, однако высокий фон атмосферного давления может спровоцировать недомогание у метеозависимых людей.
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