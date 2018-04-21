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Предстоящей ночью в Московском регионе похолодает на 18 градусов
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Предстоящей ночью в Московском регионе похолодает на 18 градусов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Резкое похолодание придет в Москву и Подмосковье в ночь на воскресенье, температура воздуха составит всего плюс 2-4 градуса, сообщил РИАМО в субботу представитель центра погоды «Фобос».
«Сила ветра сейчас 15-20 метров в секунду, ночью — 17-22 метра в секунду. Ливень утром и днем будет перерастать в снег и резкое похолодание с плюс 20 градусов до плюс 2-4 градусов», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что осадков выпадет небольшое количество — максимум 5 миллиметров при норме для апреля 44 миллиметра.
Из-за штормового ветра в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды на 21 и 22 апреля. Также синоптики предупредили о снеге и грозе.
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