Предстоящей ночью в Московском регионе похолодает на 18 градусов

Резкое похолодание придет в Москву Подмосковье в ночь на воскресенье, температура воздуха составит всего плюс 2-4 градуса, сообщил РИАМО в субботу представитель центра погоды «Фобос».

«Сила ветра сейчас 15-20 метров в секунду, ночью — 17-22 метра в секунду. Ливень утром и днем будет перерастать в снег и резкое похолодание с плюс 20 градусов до плюс 2-4 градусов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что осадков выпадет небольшое количество — максимум 5 миллиметров при норме для апреля 44 миллиметра.

Из-за штормового ветра в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды на 21 и 22 апреля. Также синоптики предупредили о снеге и грозе.