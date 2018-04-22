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Похолодание до 9 градусов и небольшой дождь ожидаются в столице
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Похолодание до 9 градусов и небольшой дождь ожидаются в столице 

Москва24 46 минут назад
Фото: Москва24
Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в столичном регионе в воскресенье, 22 апреля. Максимальная температура воздуха не превысит 6-9 градусов тепла.
"В Московском регионе погода начнет улучшаться. Находясь уже вдали от центра циклона и его активных атмосферных фронтов с ростом атмосферного давления при облачной с прояснениями погоде местами еще возможен небольшой кратковременный дождь, но максимальная температура в холодной части циклона не превысит в Москве 6-8 градусов тепла, по области 4-9 градусов тепла. Ветер по сравнению с прошедшими сутками существенно ослабеет, но все еще будет порывистый, северо-западного направления 6-11 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду", — сообщают синоптики, передает портал «Метеоновости».
Ранее штормовое предупреждение в столице продлили до конца воскресенья, 22 апреля. Для ликвидации последствий мощнейщего урагана в Москве, который прошел в субботу, 21 апреля, к настоящему моменту привлечены 1200 сотрудников МЧС и 600 единиц техники. Все городские службы переведены на усиленный режим работы.
Накануне столица пережила две волны сильного шторма в субботу, 21 апреля. В результате разгула стихии пострадали 17 человек, одна девочка погибла. Сообщалось о сотнях поваленных деревьев, поломанных дорожных знаках, сорванных конструкциях.
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