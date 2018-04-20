Москвичей ждут ненастные выходные

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Погода не будет благоприятной для весенних уборок парков в Москве и Московской области в грядущие выходные. Синоптики прогнозируют в регионе в субботу дожди и порывы ветра до 20-25 м/с, а в воскресенье — похолодание до 3-8 градусов и даже мокрый снег. Такие данные прогноза в пятницу распространила пресс-служба Росгидромета

В ночь на субботу ожидается облачность и небольшой, а местами и умеренный дождь. Температура воздуха в столице опустится до 6-8 градусов, а в Подмосковье похолодает до 4-9 градусов. Ветер юго-западный и западный 5-10 м/с.

Днем дождь усилится, скорость ветра поднимется до 10-15 м/с, местами ожидаются порывы до 20-25 м/с. Такой ветер будет сохраняться до утра воскресенья. Но температура воздуха в регионе будет еще комфортной. В Москве воздух прогреется до 15-17 градусов, а по области — до 13-18 градусов.

В воскресенье интенсивность осадков снизится до «небольших». Кроме дождя в течение суток ожидается также выпадение мокрого снега. Ночью в столице столбики термометров опустятся до 1-3 градусов, в Подмосковье до 0-5 градусов. Днем в Москве потеплеет до 5-7 градусов, а по области — до 3-8 градусов. Ветер немного утихнет до 7-12 м/ с, его порывы ослабеют до 13-18 м/с.

Начало новой рабочей недели

В ночь на понедельник осадки в регионе прекратятся, в облаках появятся просветы, ветер на сутки ослабнет до 5-10 м/с, хотя сохранятся порывы — до 12-17 м/с.

Ночные заморозки в регионе продолжатся: в Москве столбики термометров опустятся до -3…-1 градуса. Хотя в центре города будет все же положительная температура — 2-4 градуса. В Московской области подморозит до -6…-1. Днем воздух в столице прогреется до 6-8 градусов, в Подмосковье — до 4-9 градусов.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра, вторник в столице тоже пройдет без осадков, но со среды они вернутся в регион. Однако одновременно начнется постепенное потепление. Согласно предварительным данным, уже в четверг днем воздух может вновь прогреться до 17 градусов.