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Синоптики пообещали москвичам теплые выходные
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Синоптики пообещали москвичам теплые выходные 

Газета.Ru 44 минуты назад
Теплая и солнечная погода ожидается в столичном регионе в выходные, сообщает центр погоды «Фобос». По словам синоптиков, самое время, чтобы провести эти дни на свежем воздухе, сообщает сетевое издание m24.ru.
Осадков в Москве ни в субботу, ни в воскресенье не будет. 14 апреля воздух прогреется до +15 градусов, а 15 апреля будет еще теплее — 18–19 градусов выше нуля. Ветер в регионе будет слабый.
При этом по ночам столбики термометров будут опускаться до значений, близких к нулю, а в некоторых районах области и столицы возможны так называемые «утренники». Это непродолжительные заморозки на почве, которые исчезают с первыми лучами солнца.
Ранее синоптики пообещали 20-градусное тепло в конце апреля. Также они рассказали, какой будет погода в мае. Ожидается, что температура в европейской части России превысит норму.
В последнем весеннем месяце будет существенно теплее, чем в прошлом году, но похолодание с понижением температуры до отрицательных значений тоже прогнозируется.
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