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Московские медики провели прием на Манежной площади
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Московские медики провели прием на Манежной площади 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Вчера, 14 апреля, на площадках фестиваля «Пасхальный дар», расположенных на Манежной площади и около станции метро Площадь революции, врачи детской больницы им. З. А. Башляевой и Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы провели бесплатные консультации и прием.
Для всех детей ЛОР-врач и врач-педиатр больницы будут провели экспресс-диагностику здоровья. Также все желающие могли обучиться правилам ухода за пожилыми и тяжелобольными родственниками, задать вопросы специалистам и волонтерам Центра паллиативной помощи, а также получить навыки ухода за пациентом от Нюты Федермессер, директора столичного Центра паллиативной помощи.
В 2018 году пасхальный фестиваль посвящен благотворительности, в рамках мероприятия организован сбор средств поддержки социально незащищенных людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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