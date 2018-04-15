Московские медики провели прием на Манежной площади

Вчера, 14 апреля, на площадках фестиваля «Пасхальный дар», расположенных на Манежной площади и около станции метро Площадь революции, врачи детской больницы им. З. А. Башляевой и Центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы провели бесплатные консультации и прием.

Для всех детей ЛОР-врач и врач-педиатр больницы будут провели экспресс-диагностику здоровья. Также все желающие могли обучиться правилам ухода за пожилыми и тяжелобольными родственниками, задать вопросы специалистам и волонтерам Центра паллиативной помощи, а также получить навыки ухода за пациентом от Нюты Федермессер , директора столичного Центра паллиативной помощи.

В 2018 году пасхальный фестиваль посвящен благотворительности, в рамках мероприятия организован сбор средств поддержки социально незащищенных людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

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