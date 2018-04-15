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Мэр рассказал, кто управляет подсветкой архитектуры в Москве
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Мэр рассказал, кто управляет подсветкой архитектуры в Москве 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, кто и как управляет подсветкой архитектурных сооружений в городе. Об этом глава города написал на своей странице в Twitter.
«Я уже говорил, что Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Ночная столица ослепительно красива», — следует из сообщения.
Мэр предложил посмотреть видеоролик о работе Московского центра управления сетями, из которого следует, что специалисты следят за тем, чтобы более 15 тысяч километров электропередачи были в исправном состоянии, а теперь и дистанционно управляют почти 50 тысячами фонарей. Диспетчеры могут выключать или включать «умные светильники», когда в этом есть необходимость — например, когда выдался солнечный день, или же когда, наоборот, небо заволокло тучами.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Мэр рассказал, кто управляет подсветкой архитектуры в Москве появились сначала на Москва Меняется.
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