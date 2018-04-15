Мэр рассказал, кто управляет подсветкой архитектуры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, кто и как управляет подсветкой архитектурных сооружений в городе. Об этом глава города написал на своей странице в Twitter.

«Я уже говорил, что Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Ночная столица ослепительно красива», — следует из сообщения.

Мэр предложил посмотреть видеоролик о работе Московского центра управления сетями, из которого следует, что специалисты следят за тем, чтобы более 15 тысяч километров электропередачи были в исправном состоянии, а теперь и дистанционно управляют почти 50 тысячами фонарей. Диспетчеры могут выключать или включать «умные светильники», когда в этом есть необходимость — например, когда выдался солнечный день, или же когда, наоборот, небо заволокло тучами.

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