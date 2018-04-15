Власти Москвы создадут онлайн-сервис для владельцев кошек и собак

Столичные власти планируют создать онлайн-сервис для владельцев кошек и собак. Об этом сообщила пресс-служба Правительства столицы.

«В настоящее время разрабатывается новый онлайн-сервис для владельцев домашних животных — городская автоматизированная система (ВетАС), которая будет включать электронную регистрацию и амбулаторные карты животных», — сообщается в материалах пресс-службы.

С помощью новой системы можно будет записаться на прием к ветеринару, получать оповещения о вакцинации, карантинных зонах, плановых прививках, а также о месте нахождения потерявшегося питомца, если он будет обнаружен городскими службами.

Планируется, что вся информация о домашнем животном будет привязана к личному кабинету его хозяина на портале mos.ru

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