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В центре Москвы частично обрушилось здание
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В центре Москвы частично обрушилось здание 

РИА Новости 51 минуту назад
РИА Новости / Динамика дня/ Частичное обрушение здания произошло в центре Москвы, никто не пострадал — пресс-служба комплекса городского хозяйства
РИА Новости: последние новости
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