В центре Москвы произошло обрушение здания

Двадцать человек эвакуировали из жилого дома в Пушкаревом переулке в центре Москвы в связи с угрозой обрушения соседнего здания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Источник добавил, что по ремонтируемому зданию пошла трещина. Происшествию присвоили второй ранг сложности из пяти возможных.

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