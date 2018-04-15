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В центре Москвы произошло обрушение здания
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В центре Москвы произошло обрушение здания 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Двадцать человек эвакуировали из жилого дома в Пушкаревом переулке в центре Москвы в связи с угрозой обрушения соседнего здания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник добавил, что по ремонтируемому зданию пошла трещина. Происшествию присвоили второй ранг сложности из пяти возможных.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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