Создан штаб по подготовке к параду Победы

В Москве создали штаб по подготовке к параду Победы на Красной площади

Штаб по хозяйственному обеспечению и подготовке к проведению парада Победы на Красной площади создан в Москве , сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков "В городе создан штаб по хозяйственному обеспечению, подготовке к проведению парада Победы на Красной площади. Его возглавил я, в него входят представители службы всей городской системы, представители Минобороны, и так далее. В рамках подготовки есть план мероприятий, он выполнен по всем направлениям", — сказал Бирюков в среду на пресс-конференции. Заммэра подчеркнул, что городом уже подготовлена парадная площадка, куда демонстрируемая техника зайдёт буквально через неделю. "Первая репетиция парада начнётся 26 апреля, вторая — 3 мая и генеральная репетиция будет 6 мая", — добавил заммэра.