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Создан штаб по подготовке к параду Победы
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В Москве создали штаб по подготовке к параду Победы на Красной площади 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Штаб по хозяйственному обеспечению и подготовке к проведению парада Победы на Красной площади создан в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе создан штаб по хозяйственному обеспечению, подготовке к проведению парада Победы на Красной площади. Его возглавил я, в него входят представители службы всей городской системы, представители Минобороны, и так далее. В рамках подготовки есть план мероприятий, он выполнен по всем направлениям", — сказал Бирюков в среду на пресс-конференции.
Заммэра подчеркнул, что городом уже подготовлена парадная площадка, куда демонстрируемая техника зайдёт буквально через неделю.
"Первая репетиция парада начнётся 26 апреля, вторая — 3 мая и генеральная репетиция будет 6 мая", — добавил заммэра.
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