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В Москве пройдет ярмарка вакансий для молодежи
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В Москве пройдет ярмарка вакансий для молодежи 

Москва меняется 33 минуты назад
Фото: Москва меняется
В среду и четверг, 18 и 19 апреля, в столице пройдет ярмарка вакансий «Занятость без границ». Посетителей ждут мастер-классы, круглые столы, консультации, все желающие смогут пройти профориентационное тестирование.
Организаторы ждут не только школьников и студентов, но и молодых специалистов, которые уже имеют опыт работы. Цели мероприятия — профориентация и трудоустройство молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
В ярмарке вакансий примут участие свыше 40 работодателей и 14 учебных заведений, представители которых расскажут о возможностях профессионального и дополнительного образования.
Мероприятие продлится с 14:00 до 18:00 по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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