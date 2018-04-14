В Москве пройдет ярмарка вакансий для молодежи

В среду и четверг, 18 и 19 апреля, в столице пройдет ярмарка вакансий «Занятость без границ». Посетителей ждут мастер-классы, круглые столы, консультации, все желающие смогут пройти профориентационное тестирование.

Организаторы ждут не только школьников и студентов, но и молодых специалистов, которые уже имеют опыт работы. Цели мероприятия — профориентация и трудоустройство молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

В ярмарке вакансий примут участие свыше 40 работодателей и 14 учебных заведений, представители которых расскажут о возможностях профессионального и дополнительного образования.

Мероприятие продлится с 14:00 до 18:00 по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1.

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