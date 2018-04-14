Ещё
Фенологическая весна придет в Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия обрушилась на США
Россия обрушилась на США

Фенологическая весна придет в Москву 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Синоптики порекомендовали автомобилистам в скором времени менять зимние шины на летние.
Жителей столичного региона ждет фенологическая весна. В Москве зацветут деревья, а водоемы освободятся ото льда.
Погода в регионе будет обусловлена областью повышенного атмосферного давления, благодаря чему москвичей ждет теплый весенний день с температурным фоном на 3-4 градуса выше климатической нормы.
— В Центральной России оживление природы — наступление фенологической весны, когда среднесуточная температура воздуха пересекает отметку плюс 5 градусов и выше, как правило, приходится на 15-20 апреля, что и произойдет в этом году. Начинается цветение серой ольхи, период с облиствением березы и «пылением» вяза, происходит освобождение водоемов ото льда, подсыхает почва, — сообщил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в Москве и Московской области ожидается небольшая облачность, осадков не будет. Температура воздуха ночью составит 0-плюс 2 градуса, по области — минус 2-плюс 3 градуса. Днем в городе будет 15-17 градусов тепла, в Подмосковье — плюс 13-18. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью не выше 1-6 метров в секунду.
Синоптики порекомендовали автомобилистам в скором времени менять зимние шины на летние.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
До 13 градусов прогреется воздух на территории Москвы 14 апреля
Погода в Москве вернется в климатическое русло апреля
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин предложил Владимиру Путину создать научно-производственный кластер Москвы Порядка 1,5 миллиона москвичей вышли на общегородскую уборку 14 апреля Сергей Собянин сообщил, чему будет уделено основное внимание во время городских субботников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия обрушилась на США281
США высказались о повторном ударе по Сирии783
Асад сделал заявление после удара США616
Эрдоган поддержал США691
Началось экстренное заседание СБ ООН по Сирии324
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение