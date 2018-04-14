Фенологическая весна придет в Москву

Синоптики порекомендовали автомобилистам в скором времени менять зимние шины на летние.

Жителей столичного региона ждет фенологическая весна. В Москве зацветут деревья, а водоемы освободятся ото льда.

Погода в регионе будет обусловлена областью повышенного атмосферного давления, благодаря чему москвичей ждет теплый весенний день с температурным фоном на 3-4 градуса выше климатической нормы.

— В Центральной России оживление природы — наступление фенологической весны, когда среднесуточная температура воздуха пересекает отметку плюс 5 градусов и выше, как правило, приходится на 15-20 апреля, что и произойдет в этом году. Начинается цветение серой ольхи, период с облиствением березы и «пылением» вяза, происходит освобождение водоемов ото льда, подсыхает почва, — сообщил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец

По его словам, в Москве и Московской области ожидается небольшая облачность, осадков не будет. Температура воздуха ночью составит 0-плюс 2 градуса, по области — минус 2-плюс 3 градуса. Днем в городе будет 15-17 градусов тепла, в Подмосковье — плюс 13-18. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью не выше 1-6 метров в секунду.

Синоптики порекомендовали автомобилистам в скором времени менять зимние шины на летние.

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