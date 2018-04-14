В Москве началось строительство большого подземного кольца

Власти российской столицы приступили к строительству большого транспортного подземного кольца, которое «замкнется» максимум в течение пяти лет.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вместе с МЦК оно станет основой транспортной инфраструктуры города, передаёт агентство «Интерфакс»

При этом столичный градоначальник отметил, что первый сегмент этого кольца — от Сити до Динамо — был запущен уже в этом году.

Кроме того, мэр рассказал, что практически по всем участкам этого кольца ведется работа.

«Либо уже под землёй идут комбайны и создают тоннели для метро, либо строятся станции, либо идет проектирование, то есть все участки в работе. Таким образом, в течение четырех, максимум пяти лет, это кольцо замкнется и у нас будут два новых больших кольца, которые создадут основу «тяжёлой», главной магистрали транспортной инфраструктуры города», — резюмировал Собянин.

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