Ещё
В Москве началось строительство большого подземного кольца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве началось строительство большого подземного кольца 

Свободная пресса 1 час назад
Власти российской столицы приступили к строительству большого транспортного подземного кольца, которое «замкнется» максимум в течение пяти лет.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вместе с МЦК оно станет основой транспортной инфраструктуры города, передаёт агентство «Интерфакс».
При этом столичный градоначальник отметил, что первый сегмент этого кольца — от Сити до Динамо — был запущен уже в этом году.
Кроме того, мэр рассказал, что практически по всем участкам этого кольца ведется работа.
«Либо уже под землёй идут комбайны и создают тоннели для метро, либо строятся станции, либо идет проектирование, то есть все участки в работе. Таким образом, в течение четырех, максимум пяти лет, это кольцо замкнется и у нас будут два новых больших кольца, которые создадут основу «тяжёлой», главной магистрали транспортной инфраструктуры города», — резюмировал Собянин.
Новости Москвы: Собянин уверен, что Москва продолжит развиваться и в текущих условиях
Свободная пресса: последние новости
Мэрия москвичам: Идите улицы мести Оппозиционный политик Яшин решил участвовать в выборах мэра Москвы В среду москвичей ждёт заметное похолодание
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США408
Российские истребители поднялись в небо Сирии762
Москва назвала истинную цель удара по Сирии192
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии283
Названа причина смерти сына Скрипаля23
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение