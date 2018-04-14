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Москвичи вышли на субботник
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П. Бирюков: Порядка 1,5 млн москвичей принимают участие в первом общегородском субботнике 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Сегодня в Москве проходит первый субботник, на текущий момент в нем понимают участие порядка 1,5 млн москвичей: работы проходят во дворах, скверах, парках, своих предприятиях. Коммунальные службы, управы, префектуры сделали все, что обеспечить москвичей посадочным материалом, уборочным, инвентарем: привлечено около 10 тыс. единиц различной техники. Мы очень признательны москвичам за эту инициативу», — заявил П. Бирюков.
Он отметил, что работы проходят в рамках месячника по благоустройству.
«На сегодня уже выполнено порядка 40% из запланированных работ. Прошедшая зима была сложной по своим климатическим условиям, было много снега, из-за чего были допущены повреждения асфальто-бетонного и плиточных покрытий, и сейчас все приводится в порядок», — заключил заммэра.
Агентство «Москва»: последние новости
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