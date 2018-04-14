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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сухая и солнечная погода с температурой до 15 градусов тепла ожидается в Москве 14 апреля, сообщил РИА Новости специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в субботу.
"В течение дня ситуация будет определяться центром скандинавского циклона, поэтому идеальные метеоусловия — на небе ни облачка, без осадков, ветер переменный, практически штилевой", — сказал он.
Температура воздуха в Москве днем повысится до плюс 12-14 градусов, по области — плюс 10-15.
Атмосферное давление немного понизится и составит 757 миллиметров ртутного столба.
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