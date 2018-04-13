Работы на участке новой линии петербургского метро должны завершиться до конца 2022 года 

Работы на участке новой ветки Петербургского метрополитена должны завершиться до конца 2022 года, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко в ответе на запрос депутата заксобрания Алексея Цивилёва.
На 2018-2020 годы в бюджете города заложено на строительство участка Красносельско-Калининской линии 7,05 млрд рублей. Из них 4,1 млрд — резерв.
Ранее президент Союза архитекторов России, главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков в беседе с URA.RU рассказал подробности о новой ветке метро в Екатеринбурге.