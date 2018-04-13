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Работы на участке новой линии петербургского метро должны завершиться до конца 2022 года
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Работы на участке новой линии петербургского метро должны завершиться до конца 2022 года 

RT на русском 2 часа назад
Работы на участке новой ветки Петербургского метрополитена должны завершиться до конца 2022 года, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко в ответе на запрос депутата заксобрания Алексея Цивилёва.
На 2018-2020 годы в бюджете города заложено на строительство участка Красносельско-Калининской линии 7,05 млрд рублей. Из них 4,1 млрд — резерв.
Ранее президент Союза архитекторов России, главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков в беседе с URA.RU рассказал подробности о новой ветке метро в Екатеринбурге.
RT на русском: последние новости
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