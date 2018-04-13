Столичные чиновники отчитались о своих доходах

Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заработал в 2017 году 219,6 миллионов рублей. По сравнению с 2016 годом его доходы выросли в 32 раза, следует из сведений о доходах членов городского правительства, опубликованных на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков и заммэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин заработали по 6,5 миллиона рублей, заммэра по вопросам региональной безопасности Александр Горбенко получил доходы в размере более 7,2 миллиона рублей.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заработал в прошлом году чуть более 6,8 миллиона рублей. Доход руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Анастасии Раковой составил более 6,8 миллиона рублей.

Заммэра по вопросам экономической политики Наталья Сергунина заработала более 6 миллионов рублей. Меньше остальных в московском правительстве заработал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, доход которого в 2017 году составил почти 5,2 миллиона рублей.

Заместители мэра Москвы и главы некоторых столичных департаментов отчитались о своих доходах за 2017 г., следует из деклараций, опубликованных на официальном портале мэра и правительства столицы.

Годовой доход заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова за 2017 г. составил почти 6,5 млн руб. — в 2016 г. заработок П. Бирюкова составлял 6,88 млн руб. В собственности чиновника находится земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, дача площадью 120,7 кв. м, 1/2 доли квартиры площадью 173,8 кв. м, машиноместо на 14,9 кв. м и дачные постройки площадью 181,4 кв. м.

Годовой доход заместителя мэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко за 2017 г. вырос до 7,27 млн руб. По итогам 2016 г. заработок А. Горбенко составил 6,09 млн руб. В его собственности находится 1/3 доли квартиры площадью 268,1 кв. м, жилой дом — 377,3 кв. м, земельный участок 19,9 тыс. кв. м, два машиноместа общей площадью 34 кв. м., хозблок — 102,7 кв. м.

Годовой доход заместителя мэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова за 2017 г. составил 219,66 млн руб. За 2016 г. заработок М. Ликсутова составил 6,8 млн руб. Согласно декларации за 2017 г., в собственности чиновника находятся три земельных участка, два из которых площадью 1,4 тыс. кв. м и еще один — 1,37 тыс. кв. м. Он также владеет жилым домом площадью 2,1 тыс. кв. м, а также двумя нежилыми помещениями в 234,5 кв. м и 192 кв. м. Заммэра принадлежат легковые автомобили Lexus LX 570, Mercedes-Benz G55AMG, мотоциклы Harley-Davidson V-Rod Muscle, Ducati XDiavel S, Honda Goldwing GL 1800 Motor Trike.

Годовой доход заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития, министра столичного правительства Леонида Печатникова за 2017 г. составил 6,8 млн руб. За 2016 г. заработок Л. Печатникова составил 6,9 млн руб. Он владеет машиноместом площадью 14 кв. м, а также в его пользовании находится квартира площадью 50 кв. м.

Годовой доход заместителя мэра, руководителя аппарата мэра и правительства города Анастасии Раковой за 2017 г. составил почти 6,82 млн руб. За 2016 г. заработок А. Раковой составил 6,35 млн руб. В ее пользовании находится квартира площадью 75,9 кв. м и дача — 125 кв. м.

Годовой доход заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной за 2017 г. увеличился до почти 6,07 млн руб. По итогам 2016 г. заработок Н. Сергуниной составлял 5,9 млн руб. Она владеет земельным участком площадью 2,1 тыс. кв. м и 1/2 доли квартиры площадью 74 кв. м.

Годовой доход заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина за 2017 г. увеличился до почти 6,6 млн руб. За 2016 г. заработок М. Хуснуллина составил 6,4 млн руб. М. Хуснуллин владеет 1/4 доли квартиры (27 кв. м), двумя домами площадью 205,6 и 614,8 кв. м и двумя земельными участками площадью 872 и 995 кв. м. Также у него в пользовании есть квартира площадью 186,7 кв. м.

У министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина годовой доход — 76,7 млн руб. В 2016 г. его доход составил 94,87 млн руб. В его собственности три легковых автомобиля: Mercedes 500 (С-221), Mercedes S 400 4MATIС, Lexus LX 570, шесть земельных участков (6,5 тыс. кв. м, 1,99 тыс. кв. м, 2,5 тыс. кв. м, 1,5 тыс. кв. м, 1,5 тыс. кв. м, 1,2 тыс. кв. м), дача (514,5 кв. м), таунхаус (413 кв. м), а также две квартиры (175,8 кв. м. и 74,1 кв. м).

Задекларированный годовой министра правительства Москвы, доход руководителя департамента информационных технологий города Артема Ермолаева за 2017 г. составил 7,76 млн руб. За 2016 г. он заработал почти 6,07 млн руб. В его собственности находится квартира площадью 145,5 кв. м, а также легковой автомобиль Chevrolet Camaro и квадроцикл Bombardier model 6 BBC. Кроме того, в пользовании А. Ермолаева находится квартира площадью 99 кв. м.

Задекларированный доход министра столичного правительства, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана за 2017 г. составил 7,57 млн руб. В его собственности квартира в совместном пользовании площадью 195,3 кв. м. И еще одна квартира в пользовании площадью 45,2 кв. м. М. Гаман также владеет легковым автомобилем BMW X3.

Руководитель департамента экономической политики и развития, министр московского правительства Владимир Ефимов задекларировал доход в почти 8,77 млн руб. За 2016 г. составил 7,69 млн руб. В его собственности находится квартира площадью 41,9 кв. м, а также 1/2 доля в квартире площадью 183,4 кв. м. Кроме того В. Ефимов обладает мототранспортными средствами BMW K 1600 GTL и KTM 500 и машиноместом 12,7 кв. м. Также в его пользовании находятся дом площадью 280 кв. м.

Задекларированный доход министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой за 2017 г. составил почти 5,36 млн руб. В 2016 г. ее доход составил 5,37 млн руб. В ее собственности находятся две квартиры площадью 117,9 кв. м и 105 кв. м. Также в ее пользовании находится коттедж площадью 271,6 кв. м.

Задекларированный доход министра столичного правительства, руководителя департамента образования Москвы Исаака Калины за 2017 г. составил почти 5,98 млн руб. В 2016 г. его доход составил 9,65 млн руб. В его собственности находится квартира площадью 98 кв. м.

Руководитель департамента культуры, министр правительства Москвы Александр Кибовский задекларировал доход в размере почти 6,6 млн руб. В 2016 г. его доход составил 7,6 млн руб. В его собственности находятся одна квартира площадью 33,1 кв. м, жилой дом на 124,9 кв. м и земельный участок 2,5 тыс. кв. м. Еще в пользовании находятся две квартиры площадью 73 кв. м и 174,1 кв. м.

Задекларированный доход министра правительства Москвы, руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимира Петросяна за 2017 г. составил 5,3 млн руб. В 2016 г. его доход составил 6,54 млн руб. В его собственности находится квартира площадью 165,2 кв. м.

Годовой доход руководителя департамента торговли и услуг города Москвы, министра столичного правительства Алексея Немерюка в 2017 г. составил 5,19 млн руб. В его собственности находятся квартира площадью 118 кв. м., десять земельных участков, два машиноместа общей площадью 40 кв. м и легковой автомобиль BMW M3. Также в его пользовании находится квартира площадью 88,9 кв. м.

Годовой доход министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова составил более 13,6 млн руб. У него в собственности находятся два жилых дома на 369,3 кв. м и 72,6 кв. м, квартира площадью 148,2 кв. м и два машиноместа общей площадью 34 кв. м, а также три земельных участка (два участка по 600 кв. м и один 2,17 тыс. кв. м). Кроме того он владеет мотовездеходом Yamaxa VX 1100 и прицепом МЗСА 81771С.

Задекларированный доход министра городского правительства, руководителя департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна за 2017 г. составил почти 5,2 млн руб. В 2016 г. его доход составил 6.2 млн руб. В его собственности находятся легковой автомобиль Volkswagen Touareg, снегоболотоход Polaris sportsman 550 X2, жилой дом площадью 48,4 кв. м, а также три земельных участка площадью 2,89 тыс. кв. м, 528 кв. м, 696 кв. м, а также квартира в пользовании площадью 73 кв. м.