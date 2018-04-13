Собянин взял собаку из приюта

У Сергея Собянина появилась собака. Пса по кличке Джоуи мэр Москвы взял из приюта во время фестиваля "Пасхальный дар".

Об этом он рассказал на своей странице в твиттере. Собаку по кличке Джоуи мэр встретил на фестивале "Пасхальный дар", где проходят мероприятия благотворительного проекта "Четвероногий друг".

"На фестивале #ПасхальныйДар пообщался с представителями благотворительных фондов, которые помогают бездомным животным. Они рассказывают, чем можно помочь четвероногим, подыскивают новых хозяев. Я искренне благодарен тем, кто дает животным новый дом и новую жизнь. Сам не смог пройти мимо — у меня теперь новый друг!" — написал мэр.

Во время фестиваля Собянин пообщался со своим новым новым другом.