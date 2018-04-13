Ещё
Собянин взял собаку из приюта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин взял собаку из приюта 

ТВ Центр 43 минуты назад
Фото: ТВ Центр
У Сергея Собянина появилась собака. Пса по кличке Джоуи мэр Москвы взял из приюта во время фестиваля "Пасхальный дар".
Об этом он рассказал на своей странице в твиттере. Собаку по кличке Джоуи мэр встретил на фестивале "Пасхальный дар", где проходят мероприятия благотворительного проекта "Четвероногий друг".
"На фестивале #ПасхальныйДар пообщался с представителями благотворительных фондов, которые помогают бездомным животным. Они рассказывают, чем можно помочь четвероногим, подыскивают новых хозяев. Я искренне благодарен тем, кто дает животным новый дом и новую жизнь. Сам не смог пройти мимо — у меня теперь новый друг!" — написал мэр.
Во время фестиваля Собянин пообщался со своим новым новым другом.
"А можно с собой взять, будем друзьями?" — спросил мэр, обращаясь к Джоуи. Пес в ответ благодарно лизнул Собянина.
ТВ Центр: последние новости
Синоптики пообещали москвичам теплый май Фрунзенскую набережную в Москве перекроют на выходные Бесплатные экскурсии будут проводить для школьников в павильоне "Космос" на ВДНХ
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»212
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны199
В России решили избавиться от двух министерств110
Умер юморист Андрей Жмакин55
Украина пригрозила России по газу284
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение