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Центры госуслуг обновили графики средней загрузки
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Самое время: центры госуслуг обновили графики средней загрузки 

Mos.ru 3 часа назад
Фото: Mos.ru
Посетители смогут выбрать интервал, в который центры наименее загружены, и заранее спланировать визит.
«Мои документы» обновили графики средней загрузки каждого центра по дням недели и часам. Отдельно выделены часы пик и периоды, когда центры наименее загружены. Графики составили на основе данных за первый квартал 2018 года.
Во всех столичных центрах госуслуг наименее загруженными считаются четверги и воскресенья, а максимальная загрузка приходится на понедельник. В будни лучше всего выбирать для визита утреннее и послеполуденное время: с 08:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00. А во флагманском офисе — с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:00. Графики средней загрузки легко найти. Они размещены на стендах в каждом центре «Мои документы» и на официальном сайте в разделе «Медиа».
Сейчас в столице работает 128 центров госуслуг «Мои документы». Ежедневно в них обращаются около 70 тысяч человек. Столичные «Мои документы» работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00, а флагманский офис — с 10:00 до 22:00. В центрах есть бесплатный Wi-Fi, автоматы с едой и напитками, фотокабины, автоматы для ксерокопирования. Также там можно найти полку с книгами и детский уголок для самых маленьких посетителей. Во флагманском офисе доступны услуги, которых нет в других центрах: зарегистрировать автомобиль, получить паспорт болельщика, проверить здоровье.
Среднее время ожидания приема в центрах госуслуг — всего три минуты. При этом только один из двух тысяч посетителей ждет более положенных 15 минут. И ему в качестве извинения предлагают бесплатный кофе.
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