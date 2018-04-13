Ещё
Парад ретро-трамваев пройдёт 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парад ретро-трамваев пройдёт в Москве 21 апреля 

Москва меняется 1 час назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Традиционный парад ретро-трамваев пройдёт в этом году на Чистопрудном бульваре в субботу, 21 апреля. Москвичи и гости столицы получат уникальную возможность увидеть своими глазами как менялся столичный трамвай.
Праздник начнётся с традиционного прохода трамваев по центральным улицам города. С 12:00 до 15:00 на Чистопрудном бульваре состоится выставка ретро-вагонов, среди которых будет легендарный вагон «Ф» (1908 года) и старинная конка, запряжённая лошадьми.
Регулярное трамвайное движение в Москве было открыто 7 апреля 1899 года. Интересно, что ежедневно в будние дни по 47 московским маршрутам курсирует более 650 трамвайных вагонов. Протяжённость трамвайных линий в столице ‒ 418 километров одиночного пути.
Рекомендуем ознакомиться с нашим фото-репортажем с прошлогоднего парада трамваев на Чистопрудном бульваре.
Москва меняется: последние новости
На Центральном павильоне ВДНХ после реставрации открылись скульптуры рабочих и колхозниц На станции метро «Беляево» после ремонта открылся эскалатор Фрунзенскую набережную закроют для автомобилистов на два дня
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»249
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны201
В России решили избавиться от двух министерств110
Умер юморист Андрей Жмакин57
Украина пригрозила России по газу284
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение