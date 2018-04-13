Парад ретро-трамваев пройдёт 21 апреля

Парад ретро-трамваев пройдёт в Москве 21 апреля

Традиционный парад ретро-трамваев пройдёт в этом году на Чистопрудном бульваре в субботу, 21 апреля. Москвичи и гости столицы получат уникальную возможность увидеть своими глазами как менялся столичный трамвай.

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Парад трамваев. Суббота, 21 апреля, 12:00-15:00, Чистопрудный бульвар. Колонна поедет в 11:20 от депо на Шаболовке.

(Нет — прокатиться нельзя, да — на выставке можно зайти внутрь и сделать селфи).



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Праздник начнётся с традиционного прохода трамваев по центральным улицам города. С 12:00 до 15:00 на Чистопрудном бульваре состоится выставка ретро-вагонов, среди которых будет легендарный вагон «Ф» (1908 года) и старинная конка, запряжённая лошадьми.

Регулярное трамвайное движение в Москве было открыто 7 апреля 1899 года. Интересно, что ежедневно в будние дни по 47 московским маршрутам курсирует более 650 трамвайных вагонов. Протяжённость трамвайных линий в столице ‒ 418 километров одиночного пути.

Рекомендуем ознакомиться с нашим фото-репортажем с прошлогоднего парада трамваев на Чистопрудном бульваре.