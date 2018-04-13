Росгидромет ожидает накопление вредных примесей в воздухе в столичном регионе в субботу

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Ближайшей ночью и в утренние часы в субботу погодные условия в Москве и Московской области будут неблагоприятными для рассеивания вредных газов. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Росгидромета

"В Москве и городах Московской области в ночные и утренние часы 14 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосфере", — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, ночью и днем в субботу в регионе будет небольшая облачность без осадков. Ветер будет слабым: около 6 утра ожидается штиль, в остальное время скорость ветра не превысит 1 м/с. Столбики термометров ночью в Москве опустятся до -2…0 градусов (в центре города 2-4 градуса), а по области подморозит до -5 градусов. Днем воздух в столице прогреется до 11-13 градусов, в Подмосковье до 9-14 градусов.