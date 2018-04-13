Ещё
Росгидромет ожидает накопление вредных примесей в воздухе в столичном регионе в субботу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росгидромет ожидает накопление вредных примесей в воздухе в столичном регионе в субботу 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Ближайшей ночью и в утренние часы в субботу погодные условия в Москве и Московской области будут неблагоприятными для рассеивания вредных газов. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Росгидромета.
"В Москве и городах Московской области в ночные и утренние часы 14 апреля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосфере", — говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, ночью и днем в субботу в регионе будет небольшая облачность без осадков. Ветер будет слабым: около 6 утра ожидается штиль, в остальное время скорость ветра не превысит 1 м/с. Столбики термометров ночью в Москве опустятся до -2…0 градусов (в центре города 2-4 градуса), а по области подморозит до -5 градусов. Днем воздух в столице прогреется до 11-13 градусов, в Подмосковье до 9-14 градусов.
ТАСС: последние новости
Новое здание Дома русского зарубежья им. Солженицына откроют в Москве к 100-летию писателя В Москве на выходные перекроют Фрунзенскую набережную Бесконтактную оплату проезда введут на трех автобусных маршрутах в Москве с 15 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ117
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски900
Умер юморист Андрей Жмакин45
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова166
Рыбке настал конец156
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
02:34
Москва продолжит усыхать
Общество Новости Москвы
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение