Беговые и велоэкскурсии впервые пройдут в Москве в рамках Дней исторического и культурного наследия

Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. «В этом году в Дни исторического и культурного наследия в столице пройдут впервые беговые и велоэкскурсии, мы их организуем совместно с нашими партнерами», — сказал А. Емельянов.

Он также добавил, что участники Дней наследия смогут прогуляться по историческим районам города в сопровождении известных москововедов и гидов.

«Мы разработали 50 экскурсионных маршрутов, подготовлено 30 квестов: « Москва театральная», «Библио Москва» и другие. В этом году мы сделали упор на тематические экскурсии, они разделены либо по территориальному признаку, либо по тематикам», — сказал А. Емельянов.

Он также добавил, что впервые будет проведена уникальная экскурсия по объекту культурного наследия, который в настоящий момент реставрируется — в Доме Наркомфина.

Руководитель департамента также пригласил всех желающих на лекции и экскурсии почетного реставратора Григория Мудрова, которые он проведет в Петровском путевом дворце и в доме Лобанова-Ростовского.

Ранее сообщалось, что более 300 мероприятий пройдет в Москве в рамках Дней исторического и культурного наследия с 18 апреля по 31 мая. В программе экскурсии, квесты, лекции, мастер-классы, фотовыставки, фотоконкурсы и другие активности.