В метро отремонтируют входные группы 43 станций

На 43 станциях московского метрополитена приведут в порядок входные группы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В общей сложности работы проведут на 56 объектах подземки. Специалисты отремонтируют фасады, установят архитектурно-художественную подсветку, а в подземных переходах обновят инженерные сети, стены и пол. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья оборудуют специальные спуски.

Отмечается, что ремонт уже ведется на 55 объектах. На станции "Боровицкая" работы начнутся в ближайшее время, отметил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

По его словам, перед ремонтом 32 фасадов сначала демонтируют все конструкции, которые должны быть заменены, очистят поверхности, а затем облицуют их натуральным камнем или плиткой.

Вестибюли 25 станций, являющихся объектами культурного наследия, полностью сохранят свой облик. Среди них "Красные Ворота", "Площадь Революции" и "Библиотека имени Ленина".

На 14 фасадах установят архитектурно-художественную подсветку. На станциях "Каширская", "Автозаводская", "Спортивная", "Кузнецкий Мост", "Сокол" и "Баррикадная" проложат новые кабельные линии и установят светильники. На "Соколе", "Автозаводской", "Таганской" и "Улице Академика Янгеля" поменяют кровельное покрытие.

По словам Бирюкова, на 12 станциях проведут ремонт подземных переходов. Кроме того, там заменят покрытия стен, полов и потолков, отремонтируют лестницы, поменяют двери и витражи и восстановят гидроизоляцию.

На Кольцевой линии, в переходах станций "Сокол", "Автозаводская", "Улица Академика Янгеля", "Лубянка", "Пушкинская", "Чеховская" и "Белорусская" (Кольцевая) обустроят торговые павильоны.