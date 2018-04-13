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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Солнечная погода с температурой до 18 градусов тепла ожидает жителей Москвы и Подмосковья в предстоящие выходные, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос» в пятницу.
"Погода будет самой благоприятной, чтобы провести выходные на свежем воздухе. В субботу и воскресенье в столице и области будет солнечно, тихо и без осадков. Температура днем в столице и области около плюс 15 градусов, в воскресенье еще теплее — до плюс 18-19 градусов", — сказал собеседник агентства.
По ночам столбики термометров, по прогнозам синоптиков, будут опускаться до значений, близких к нулю — в некоторых районах Подмосковья и столицы не исключены так называемые непродолжительные заморозки на почве, которые исчезают на рассвете с первыми лучами солнца.
Атмосферное давление в субботу составит 760 миллиметров ртутного столба, в воскресенье понизится до 753. Ветер будет слабым и переменным по направлению.
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