В Москве на выходные перекроют Фрунзенскую набережную

Движение по Фрунзенской набережной в Москве будет перекрыто с 14 по 16 апреля в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"Фрунзенскую набережную перекроют для ремонта дорожного полотна. Работы будут проходить с 00:00 14 апреля до 03:00 16 апреля на участке от Крымского моста до Хамовнического Вала. В выходные автомобильное движение на этом участке набережной будет закрыто", — говорится в сообщении.

В качестве альтернативного маршрута автомобилистам предлагается использовать Комсомольский проспект. Кроме того, открытым останется движение на дублере Фрунзенской набережной.

На набережной уложат бесшовное дорожное покрытие без продольных и поперечных спаек. Такая технология позволит асфальту прослужить дольше, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова

Уточняется, что общая площадь нового покрытия составит около 70 тыс. квадратных метров. Всего в ходе сезонного ремонта дорог в столице планируется привести в порядок 17 млн квадратных метров дорожного покрытия.