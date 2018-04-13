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Фрунзенскую набережную перекроют
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В Москве на выходные перекроют Фрунзенскую набережную 

ТАСС 3 часа назад
Движение по Фрунзенской набережной в Москве будет перекрыто с 14 по 16 апреля в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
"Фрунзенскую набережную перекроют для ремонта дорожного полотна. Работы будут проходить с 00:00 14 апреля до 03:00 16 апреля на участке от Крымского моста до Хамовнического Вала. В выходные автомобильное движение на этом участке набережной будет закрыто", — говорится в сообщении.
В качестве альтернативного маршрута автомобилистам предлагается использовать Комсомольский проспект. Кроме того, открытым останется движение на дублере Фрунзенской набережной.
На набережной уложат бесшовное дорожное покрытие без продольных и поперечных спаек. Такая технология позволит асфальту прослужить дольше, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Уточняется, что общая площадь нового покрытия составит около 70 тыс. квадратных метров. Всего в ходе сезонного ремонта дорог в столице планируется привести в порядок 17 млн квадратных метров дорожного покрытия.
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