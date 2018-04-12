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Идеи молодых архитекторов применят при реновации в Москве, заявил Кузнецов
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Идеи молодых архитекторов применят при реновации в Москве, заявил Кузнецов 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Недвижимость. Идеи финалистов конкурса в рамках Всероссийского фестиваля молодых архитекторов «Перспектива» могут быть использованы при реализации программы реновации жилого фонда в Москве, заявил в четверг главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
На церемонии закрытия фестиваля состоялось объявление лауреатов конкурса проектов на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию реновации жилищного фонда в Москве на примере квартала 20–21 района Черемушки. Ранее тема была предложена Москомархитектурой.
"Мы постараемся с коллегами привлечь людей, сделавших лучшие проекты, к сотрудничеству с нашими институтами, которые занимаются проектированием территорий. Мы планируем привлечь участников Молодежной архитектурной биеннале, которая проходила в Казани, к работе в рамках реновации, и я уверен, что и у фестиваля «Перспектива» в этом плане большое будущее", — сказал главный архитектор.
По его словам, молодые архитекторы демонстрируют впечатляющие результаты.
Фестиваль молодых архитекторов «Перспектива» проходит с 5 по 12 апреля в Центральном Доме архитектора в Москве.
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