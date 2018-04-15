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Собянин пригласил москвичей посетить новый павильон «Космос» на ВДНХ
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Собянин пригласил москвичей посетить новый павильон «Космос» на ВДНХ 

РИАМО 45 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы посетить обновленный павильон «Космос», который недавно открылся на ВДНХ после реконструкции.
«В павильоне #КосмосНаВДНХ можно почувствовать себя ребенком. Все невероятно интересно, и действительно — глаза прямо разбегаются! А самое главное, посетители больше узнают о великой роли нашей страны в освоении космоса», — написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».
Павильон №34 «Космос», в котором создан новый музейный центр «Космонавтика и авиация», открыли на ВДНХ после масштабной реконструкции 12 апреля, в День космонавтики.
В торжественной церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин и генеральный директор ГК «Роскосмос» Игорь Комаров.
Основу экспозиции центра составляют уникальные образцы космической техники и документы, никогда ранее не выставлявшиеся в музейном пространстве. Это свыше 120 экспонатов предприятий военно-промышленного комплекса, более 2 тысяч архивных документов, фото— и видеоматериалов, а также более 50 экспонатов, созданных специально для центра.
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