Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт для посетителей

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт для посетителей, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

«Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ с сегодняшнего дня вновь открыт для всех желающих и готов знакомить посетителей с точной копией центральной части Москвы, выполненной в масштабе 1:400», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

В пресс-службе пояснили, что павильон будет работать в привычном для горожан режиме с 11:00 до 19:00, выходной — понедельник.

«Мы продолжаем работу по модернизации павильона. К 9 мая появится новое световое шоу «День победы в Москве», — отметил С. Левкин.

Он напомнил, что ежемесячно павильон «Макет Москвы» посещают более 11 тыс. москвичей и гостей столицы. С момента открытия мэром Москвы Сергеем Собяниным в конце сентября прошлого года, градостроительный центр посетили более 70 тыс. человек.

«Выставочный центр градостроительного развития Москвы, в состав которого входит павильон «Макет Москвы», располагается на Сиреневой аллее ВДНХ. Общая площадь центра составляет 1 тыс. 370 кв. м. Его главный экспонат — макет центральной части города, имеет площадь 369 кв. м. Здесь представлено 19 тыс. 843 здания внутри Садового кольца и частично за его пределами. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке — территорией завода «Серп и молот», на юго-западе — Московским дворцом молодежи, а на западе — Белорусским вокзалом», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что павильон «Макет Москвы» будет закрыт со 2 по 16 апреля 2018 г. для модернизации выставочного пространства.