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Благоустройство города обсудили в Правительстве Москвы
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Благоустройство города обсудили в Правительстве Москвы 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
О ходе работ по благоустройству рассказали на пресс-конференции в Правительстве Москвы в четверг, 12 апреля.
Основным спикером на встрече с представителями СМИ стал заместитель начальника столичного Объединения административно-технических инспекций Леонид Бородулин. По его словам, уже с конца марта столичные «Жилищники» начали подготавливать Москву к весеннему сезону. Коммунальщики очищают фасады домов от скопившейся грязи, промывают витрины торговых центров и магазинов, остановок и столбы фонарей.
Леонид Бородулин также добавил, что 14 и 21 апреля назначены днями общегородских субботников. Жители Москвы могут присоединиться к волонтерам и помочь очистить районы от последствий зимы.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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