Благоустройство города обсудили в Правительстве Москвы

О ходе работ по благоустройству рассказали на пресс-конференции в Правительстве Москвы в четверг, 12 апреля.

Основным спикером на встрече с представителями СМИ стал заместитель начальника столичного Объединения административно-технических инспекций Леонид Бородулин . По его словам, уже с конца марта столичные «Жилищники» начали подготавливать Москву к весеннему сезону. Коммунальщики очищают фасады домов от скопившейся грязи, промывают витрины торговых центров и магазинов, остановок и столбы фонарей.

Леонид Бородулин также добавил, что 14 и 21 апреля назначены днями общегородских субботников. Жители Москвы могут присоединиться к волонтерам и помочь очистить районы от последствий зимы.