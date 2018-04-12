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Территорию ТПУ «Волжская» могут передать под строительство жилья в рамках программы реновации
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Территорию ТПУ «Волжская» могут передать под строительство жилья в рамках программы реновации 

Агентство «Москва» 1 час назад
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) приняла решение об отмене строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Волжская». Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 апреля 2018 г. согласилась с целесообразностью завершения работ по проекту планировки территории ТПУ «Волжская» (ЮВАО). Строительство ТПУ планировалось на базе одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена», — говорится в сообщении.
Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев отметил, что, согласно планам, реорганизуемая промышленная территория на пересечении Волжского бульвара и ул. Маршала Чуйкова, которая ранее входила в границы ТПУ, будет использована под комплексную жилую застройку в рамках программы реновации.
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