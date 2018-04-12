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Пассажиры смогут сэкономить на «Аэроэкспрессе»
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Пассажиры смогут сэкономить при поездке на «Аэроэкспрессе» в Москве уже с четверга 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Гости, приезжающие в Москву из всех регионов, смогут воспользоваться выгодными тарифами на проезд в поездах «Аэроэкспресса» с четверга, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Компания «Аэроэкспресс» запускает специальные тарифы для гостей столицы из всех регионов России. Предложение особенно актуально для тех, кто находится проездом в столице. Приобрести билеты по специальным тарифам можно в аэропортах Москвы у представителей компании «Аэроэкспресс» в зонах выдачи багажа с 12 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.
Стоимость билета для пассажира по тарифу «Федеральный» составит 425 рублей в одну сторону, что на 15% ниже стоимости покупки стандартного билета в кассе или в билетопечатающем автомате. Тариф «Федеральный. Семья & Друзья» рассчитан на проезд группы до трех человек. Поездка в одну сторону для каждого пассажира обойдется в 250 рублей.
Билеты по новым тарифам дают право на проезд по маршруту аэропорт — город — аэропорт. Воспользоваться обратным билетом можно в течение 30 дней с момента первого прохода через турникет в аэропорту.
«Кто-то приезжает на экскурсию в Москву, кто-то — в командировку, для кого-то — это пересадочный пункт большого путешествия. Объединяет их одно — эти пассажиры будут возвращаться домой. Специально для них мы разработали тарифы, которые включают в себя проезд по двум направлениям: из аэропорта и обратно», — отметил исполнительный директор «Аэроэкспресса» Валерий Федоров.
«Аэроэкспресс» — один из самых быстрых и удобных способов попасть в центр Москвы без пробок. Поезда курсируют каждые 30 минут по маршрутам «Домодедово» — Павелецкий вокзал — «Домодедово», «Шереметьево» — Белорусский вокзал — «Шереметьево» и каждые 30-60 минут по маршруту «Внуково» — Киевский вокзал — «Внуково». Средняя продолжительность поездки в одну сторону — 35-45 минут.
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