Пассажиры смогут сэкономить на «Аэроэкспрессе»

Пассажиры смогут сэкономить при поездке на «Аэроэкспрессе» в Москве уже с четверга

Гости, приезжающие в Москву из всех регионов, смогут воспользоваться выгодными тарифами на проезд в поездах «Аэроэкспресса» с четверга, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Компания «Аэроэкспресс» запускает специальные тарифы для гостей столицы из всех регионов России. Предложение особенно актуально для тех, кто находится проездом в столице. Приобрести билеты по специальным тарифам можно в аэропортах Москвы у представителей компании «Аэроэкспресс» в зонах выдачи багажа с 12 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.

Стоимость билета для пассажира по тарифу «Федеральный» составит 425 рублей в одну сторону, что на 15% ниже стоимости покупки стандартного билета в кассе или в билетопечатающем автомате. Тариф «Федеральный. Семья & Друзья» рассчитан на проезд группы до трех человек. Поездка в одну сторону для каждого пассажира обойдется в 250 рублей.

Билеты по новым тарифам дают право на проезд по маршруту аэропорт — город — аэропорт. Воспользоваться обратным билетом можно в течение 30 дней с момента первого прохода через турникет в аэропорту.

«Кто-то приезжает на экскурсию в Москву, кто-то — в командировку, для кого-то — это пересадочный пункт большого путешествия. Объединяет их одно — эти пассажиры будут возвращаться домой. Специально для них мы разработали тарифы, которые включают в себя проезд по двум направлениям: из аэропорта и обратно», — отметил исполнительный директор «Аэроэкспресса» Валерий Федоров.