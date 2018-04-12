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В Москве появились 10 виртуальных Гагариных
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В Москве появились 10 новых виртуальных Гагариных 

Мослента 2 часа назад
В парках и на улицах в центре Москвы появились еще 10 виртуальных копий первого в мире космонавта Юрия Гагарина. С 12 по 15 апреля их могут увидеть пользователи приложения Histars с экранов своих мобильных гаджетов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
До недавнего времени в столице было всего три локации, где можно было «поймать» Гагарина на камеру смартфона — на проспекте Мира рядом с памятником «Покорителям космоса», в здании Музея космонавтики, а также в Зеленограде. Теперь сфотографироваться с космонавтом можно в Парке Горького, «Сокольниках» и в «Зарядье».
Кроме того, виртуальные копии разместили там, где москвичи чаще всего пользуются бесплатной сетью Wi-Fi — на Цветном и Гоголевском бульварах, а также в Ильинском сквере.
Двойника космонавта можно найти по стрелке компаса в меню приложения Histars. Цифрового Гагарина могут загрузить пользователи, которые находятся на расстоянии до 50 метров (для некоторых локаций — до 200 метров) от указанной точки. Чтобы сфотографироваться с двойником, его надо поймать на экране мобильного телефона.
Приложение Histars работает в Москве с осени 2015 года, в его основу лег принцип дополненной реальности.
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