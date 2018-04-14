Парад трамваев пройдет в столице 21 апреля

По центральным улицам города проедут колонны старинных вагонов.

"Мероприятие приурочено к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в городе. Гости смогут посетить исторические трамвайные вагоны, сфотографироваться в них, а встретят гостей артисты в исторических костюмах", — рассказал глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов , передает РИА Новости

По его словам, горожане смогут увидеть раритетную и современную технику. На параде проедут трамваи моделей КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года, конка XIX века, вагоны «Ф» 1908 года выпуска, вагоны «КМ» и «КП» 1930-х годов, а также новый «Витязь-М».

Полюбоваться транспортом можно будет на Чистопрудном бульваре с 12:00 до 15:00. Кроме того, для гостей устроят конкурсы и викторины. Развлекать посетителей будут музыкальные и творческие коллективы.

Колонна трамваем пройдет по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Яузскому и Покровскому бульварам.

Ранее сообщалось, что в связи с подготовкой к параду изменятся шесть трамвайных маршрутов в вечернее и ночное время.